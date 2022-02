Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 26!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Davy Roef. Hij speelde voor het eerst in anderhalf jaar nog eens en kweet zich meteen van zijn taak op Jan Breydel, met onder meer een goede redding op De Ketelaere.

Verdediging

Achterin blijft Van Cleemput een van de absolute sterkhouders bij Charleroi, dat zich stilaan opwerpt als een echte kandidaat voor play-off 1. Cuesta kreeg eindelijk een basisplaats bij Genk en zorgde mee voor een clean sheet en drie punten, Dewaest hield het goed gesloten voor OH Leuven en Koita was zowel aanvallend als verdedigend stevig voor STVV.

Middenveld

Op het middenveld was Hotic opnieuw beslissend en ook Mercier (2 assists) hebben we al veelvuldig in ons team opgenomen dit seizoen. Lazare was dan weer een van dé absolute uitblinkers bij leider Union op Antwerp.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de statistieken voor Zirkzee, Tissoudali en Undav die elk opnieuw met doelpunt(en) belangrijk waren voor hun team.

Dat levert dan onderstaand elftal op: