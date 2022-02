Veel lof én waarschuwing voor Bruggeling: "Qua cijfers en intrinsiek talent te vergelijken met KDB, maar ..."

De laatste maanden gaat het steeds beter met een speler van Club Brugge, die stilaan echt klaar is voor de stap naar een buitenlandse topclub. De vergelijking met Kevin De Bruyne?

Als het van de cijfers afhangt alvast zeker. De cijfers van De Ketelaere zijn te vergelijken met die van KDB in zijn laatste jaar in België.

"Niet te snel tevreden zijn, dat is iets wat De Bruyne ook had. Dat is typisch voor jongens die het ver schoppen", meent Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

Plafond?

"Waar het plafond ligt is moeilijk te voorspellen. Het doet het beste vermoeden dat hij nu al samen met Vanaken een van de belangrijkste spelers is bij Club Brugge."

"Maar we moeten afwachten wat zijn volgende stap wordt. Ik twijfel er niet aan dat die komende zomer komt. Qua intrinsiek talent kan je hem vergelijken met De Bruyne, maar het moet voor hem nog allemaal beginnen."