Martinez heeft een raad voor De Ketelaere: "Er zijn genoeg spelers die baat hadden om langer bij hun club te blijven"

Het transferwindow van deze zomer baart Roberto Martinez toch wel wat zorgen. Zo zijn er met Eden Hazard, Axel Witsel, Charles De Ketelaere... heel wat Duivels die van club kunnen verwisselen. En dat brengt toch een aanpassingsperiode met zich mee.

Al lijkt het erop dat Hazard niet meteen een transfer wil. “Ik blijf geloven dat Eden heel belangrijk kan zijn voor Real Madrid, zijn winnende goal tegen Elche was een opsteker. Charles De Ketelaere staat dan weer volop in de belangstelling en dat geldt ook voor andere jonge Duivels", aldus Martinez bij VTM.

De Ketelaere moet een prominentere rol gaan spelen bij de Rode Duivels, maar Martinez hoopt dat hij tegen dan stabiliteit heeft. "Het vooruitzicht van een WK op een ongebruikelijk tijdstip zal mogelijk een rol spelen voor sommige spelers in hun beslissing over hun toekomst. Voor Charles is dit een belangrijk moment in zijn carrière. Maar er is geen sluitend antwoord op de vraag welke richting hij moet kiezen. Er zijn genoeg voorbeelden van jongens die er baat bij hadden langer bij hun club te blijven. Ik denk maar aan een Hans Vanaken bijvoorbeeld, die is gegroeid als speler en als leider door in België en bij Club Brugge te blijven.”