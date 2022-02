Renaud Emond gelooft nog in de play-offs met Standard: "Zolang het mathematisch mogelijk is, zullen we tot het einde vechten"

Standard verloor met 2-0 van Racing Genk. de Europe Play-Offs worden nog heel moeilijk voor de Luikenaars, maar Renaud Emond geeft de moed alvast niet op.

"We zijn erg teleurgesteld omdat we wisten dat deze wedstrijd cruciaal was voor de Europe Play-Offs. Het wordt moeilijk, maar zolang het mathematisch mogelijk is, zullen we tot het einde vechten", zei Renaud Emond na de wedstrijd. "Beide doelpunten kwamen op een slecht moment. Eén voor de rust, en onze eerste helft was niet slecht omdat we kansen hadden. Daarna begonnen we met goede bedoelingen aan de tweede helft en kregen we dat tweede doelpunt tegen. Het sneed onze benen af", zei de spits van de 'Rouches'.

"Een echte teleurstelling was het tegen Racing Genk. We zullen veel harder moeten blijven werken om te verzilveren. De bedoelingen zijn er echter, maar er zijn veel kleine dingen zoals de beslissing van de scheidsrechter tegen de Cercle. Volgend weekend moeten we er gewoon opnieuw staan", besluit Emond.