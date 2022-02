Ferdy Druijf gaat bij Rapid Wien op zoek naar speelgelegenheid: "KV Mechelen is een geweldige club"

Ferdy Druijf vertrok tijdens de winterstop bij KV Mechelen. In de zoektocht naar meer speelminuten stalde AZ de spits bij Rapid Wien. Met de Oostenrijkers speelt Druijf later deze week Conference League-voetbal tegen Vitesse.

In De Gelderlander komt Druijf terug op zijn periode bij Malinwa. Ondanks dat hij vaak op de bank zat, heeft hij geen slecht woord over voor KV Mechelen. "KV Mechelen is een geweldige club, ik had het er echt naar mijn zin. Na de geboorte van mijn zoontje raakte ik mijn plaats kwijt. De ploeg won na een reeks nederlagen opnieuw en de coach liet de basis staan. Ik kon niets zeggen, want we wonnen zeven keer op rij. Voor mij was een afscheid dan ook beter."

Zo belandde de 24-jarige aanvaller bij Rapid Wien, de recordkampioen uit Oostenrijk. "Dit is prachtig, toch? Ik kon ook in Nederland aan de slag, maar ik wilde in het buitenland voetballen. Dit is een buitenkans! Ik merk in de stad dat Rapid echt leeft." Druijf wordt door Rapid voor de rest van het seizoen gehuurd van AZ. De Oostenrijkers bedongen eveneens een aankoopoptie.