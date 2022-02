Kamal Sowah maakt debuut voor AZ: "Maakt me niet uit waar, maar ik wil spelen"

Kamal Sowah vertrok tijdens de wintermercato bij Club Brugge. De Ghanees hoopt in de Eredivisie meer aan spelen toe te komen.

Kamal Sowah arriveerde pas afgelopen zomer bij Club Brugge. Amper een half seizoen later leende blauw-zwart het loopwonder alweer uit aan AZ. Bij de Alkmaarders maakte Sowah afgelopen weekend zijn debuut. De Ghanees viel in bij de 1-4-zege op het veld van Go Ahead Eagles.

Na afloop van die partij liet Sowah zich uit over zijn situatie bij Club Brugge. "Er was ontzettend veel concurrentie in de offensieve sector bij Club Brugge. Het maakt niet op welke positie, maar ik wil spelen", aldus de ex-speler van OHL. De concurrentie bij Club Brugge is er met de komst van Buchanan en Skov Olsen overigens niet minder groot op geworden.