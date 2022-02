🎥 Refaelov neemt Zirkzee heerlijk te grazen op training

Zondag ontvangt Anderlecht in het Lotto Park Racing Genk. In aanloop naar die wedstrijd legt Vincent Kompany er de pees op. Tijdens de training van donderdag had Lior Refaelov een schitterende actie in huis.

Tijdens een positiespel kreeg 'Rafa' de bal aangespeeld, met de hete adem van Zirkzee in zijn nek. De ervaren Israëliër pakte uit met een listige panna. Met de zool trok hij het leer door de beentjes van de huurling van Bayern München. Zirkzee haalde meteen een voetveeg boven om de actie te beëindigen. De Nederlander kon de dribbel van Refaelov echter wel smaken, zo blijkt uit onderstaande beelden.