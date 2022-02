Marc Brys laat zich uit over zijn spits: "Tegendeel van de extreme verhalen is waar"

Marc Brys riep in de wintermercato meermaals om een extra spits, maar stilaan heeft hij zijn kar kunnen keren. Met dank aan Sory Kaba, die hard werkt en de weg naar doel steeds beter begint te vinden.

"Sory Kaba heeft tijdens de Afrika Cup met de nationale ploeg hetzelfde programma gevolgd als wij, maar op zijn eentje", aldus Marc Brys - coach van Sory Kaba bij OH Leuven.

"Hij deed dat daar in Kameroen, heel plichtsbewust. Hij voelde zich conditioneel opperbest en komt nu elke wedstrijd tot scoren. Buiten dat is hij heel cool, heel gedreven, heel plichtsbewust. Hij komt altijd vragen wat hij meer kan doen."

Tegendeel is waar

"Hij etaleert zich als iemand heel positief – zeker gezien de verhalen bij Midtjylland die extreem waren. Wat mij betreft is het tegendeel waar."

"Hij is goedlachs, ligt goed in de groep, toont ambitie om door te groeien. Mooi dat hij zo reageert, is sterk van karakter en heel gedreven. Ook technisch was het een mooi doelpunt."