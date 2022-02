Cools & Pletinckx over neerwaartse spiraal: "Had me mijn komst naar België anders voorgesteld" en "Bodem nu hopelijk bereikt"

Zulte Waregem incasseerde op bezoek bij KV Kortrijk een nieuwe ferme optater. Hoe moet het nu verder met het team en hoe diep zit Essevee?

"Uiteraard had ik me mijn terugkeer naar België anders voorgesteld dan dit", aldus Dion Cools na de 5-0 in Kortrijk. "Maar we doen het onszelf aan."

"Ik heb niet het gevoel dat het een gebrek is aan kwaliteit of dat we echt weggespeeld worden. We hebben een leuke groep, zonder kliekjes. Er is absoluut geen probleem in de kleedkamer."

Neergang?

Ewoud Pletinckx doorzwom al wat meer watertjes met Essevee: "Een paar jaar geleden heb ik ook al eens tegen degradatie moeten knokken. Ik heb alles al een beetje meegemaakt."

"Ik hoop dat we de bodem nu bereikt hebben en dat we hier zo snel mogelijk uitgeraken. Schrik? Voorlopig staan we nog boven de rode lijn, we weten dat het duel tegen Seraing cruciaal zal worden."