John van den Brom laat zich kritisch uit over ontslag bij Genk: "Dat is de beste referentie"

John van den Brom werd in december ontslagen als coach bij KRC Genk. Ondertussen heeft hij - in aanloop naar het duel met Anderlecht, nog een ex-club - gereageerd op de hele zaak.

"Ik had mijn ontslag niet zien aankomen", aldus van den Brom in Het Nieuwsblad. "Er zijn maar acht van de achttien ploegen meer in België met dezelfde coach als in het begin van het seizoen, het zegt wel iets."

Niet klaar

"De spelersgroep was niet klaar met mij. 22 van de 25 spelers kwamen vrolijk naar de training, dat is de beste referentie."

"Normaal komen de spelers bij de technisch directeur dat ze een probleem hebben met de coach. Nu moest De Condé het gaan uitleggen aan de spelers ..."