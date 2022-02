CIJFER VAN DE WEEK: 34: deze JPL-clubs gebruikten dit seizoen al het meeste spelers, Anderlecht en Cercle de 'stabielste'

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het aantal spelers die al werden gebruikt door de teams in de Jupiler Pro League dit seizoen.

De ploegen die al het meeste spelers gebruikten zijn Eupen en Standard: 34. Charleroi, Beerschot (beiden 33), Club Brugge (31), Antwerp, Oostende, Kortrijk en STVV (allen 30) volgen.

Stabiliteit

De meest 'stabiele' clubs zijn Anderlecht en Cercle Brugge met 24 gebruikte spelers, terwijl Union (25), Genk, Mechelen en Zulte Waregem (26), Seraing (27), Gent (28) en OH Leuven (29) er tussenhangen.

Als het gaat over spelers in de basiself staat Standard met 30 opnieuw helemaal bovenaan, gevolgd door Beerschot en Oostende (29). Union gebruikte dit seizoen nog maar 18 spelers in de basiselft, Anderlecht 21 en Seraing, Cercle Brugge en Genk 22.