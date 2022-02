Seraing vol vertrouwen voor clash met Zulte Waregem: "Eerder al match op leven en dood gespeeld én gewonnen"

Seraing, voorlaatste in het klassement, staat voor een cruciale partij met het oog op het behoud. Zondagavond gaan Les Métallos op bezoek bij Zulte Waregem, dat drie punten meer telt.

Seraing kreeg eerder deze week een zware 4-0-pandoering om de oren op bezoek bij AA Gent. Veel tijd om te recupereren is er niet, want zondag staan de troepen van Jean-Louis Garcia voor de zespuntenwedstrijd op het veld van Zulte Waregem. Ondanks de nul op negen zakt Seraing met het nodige vertrouwen af naar West-Vlaanderen.

"Zulte Waregem is niet beter dan wij! Ook zij kregen op de vorige speeldag een serieuze tik met die zware nederlaag tegen Kortrijk. Dit is het soort wedstrijden waarin geen plaats is voor mentale zwakheden. De ploeg die zijn emoties in bedwang kan houden, zal aan het langste eind trekken. Wat dat betreft moeten wij in het voordeel zijn, want speelden al een wedstrijd op leven en dood tegen Beerschot. En die wonnen we", aldus de Franse T1 van Seraing op zijn persbabbel.

"We misten de voorbije weken wat efficiëntie, Mikautadze zit in een dipje. Hij wil alle verantwoordelijkheid nemen, maar we hebben hem al vaker gezegd dat hij niet alle druk op zijn jonge schouders moet nemen. Iedereen weet wat voor een talent hij is, hopelijk neemt hij ons zondag bij de hand tegen Zulte Waregem."