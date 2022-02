🎥 Daar is de uitleg van het Referee Department: "Hier verwachten we geen rode kaart"

Het was een controversiële beslissing van scheidsrechter Lardot vlak voor rust. Na een VAR-interventie gaf hij Vadis Odjidja rood, onterecht blijkt nu ook uit de uitleg van het Referee Department.

U weet wel, de uitleg die Frank De Bleeckere of Stephanie Forde na elk voetbalweekend doet om een scheidsrechterlijke beslissing van het afgelopen weekend in 1A extra te duiden (lees: recht te zetten).

Ditmaal was de rode kaart van Vadis Odjidja het gespreksonderwerp van dienst. De Bleeckere is hierin heel duidelijk: "Het Referee Department verwacht hier geen rode kaart omdat Vadis de Standard-speler onbewust raakt tijdens een natuurlijke loopbeweging."

Iets dat menig voetbalfan meteen al gezien had tijdens het bekijken van de wedstrijd. Een typisch voorbeeld van hoe superslomo's het er toch altijd erger en bewuster laten uitzien dan het in werkelijkheid was.