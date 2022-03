Lukt het deze keer wel? 'Club Brugge weet wat er nodig is om Benteke terug naar België te halen'

Het verhaal van Christian Benteke bij Crystal Palace is geschreven. De aanvaller komt amper nog van de bank in Londen en kreeg ook al te horen dat hij op zoek moet naar een nieuwe club. Is een terugkeer naar België in de maak?

Christian Benteke krijgt amper speelminuten van Patrick Vieira. In het verleden slaagde de Rode Duivel er meermaals in om terug te knokken uit een soortgelijke positie, maar deze keer lijkt het echt einde verhaal. Volgens de Engelse kranten wil Crystal Palace de 31-jarige aanvaller deze zomer verkopen. Het contract van Benteke in Londen loopt medio 2023 af. The Eagles willen echter nog een zakcentje verdienen aan onze landgenoot. Nu wel haalbaar? Club Brugge informeerde de voorbije seizoenen al enkele keren naar Benteke. De aanvaller zag op die momenten een terugkeer niét zitten, terwijl ook het prijskaartje te hoog was. Dat laatste is inmiddels gezakt tot zo’n zeven miljoen euro. En dat klinkt toch haalbaar…