Duitser stapt op bij Lokomotiv Moskou uit protest tegen de oorlog: "Dit strookt niet met de waarden waarmee ik opgroeide"

Markus Gisdol, een 52-jarige Duitser, nam maandag ontslag als coach van Lokomotiv Moskou, waar hij nog maar sinds oktober aan het roer stond. In BILD legt Gisdol waarom hij deze beslissing nam.

"Coach zijn is de beste job die je je maar kan wensen, maar ik kan die job niet uitoefenen in een land waar de leider zomaar een oorlog start tegen een Europees land. Dit strookt totaal niet met de waarden waarmee ik opgroeide. Daarom heb ik beslist om per direct te vertrekken bij Lokomotiv Moskou."

"Het lukt me niet om in Moskou op het trainingsveld te staan en mijn jongens te vragen professioneel te zijn, terwijl er enkele kilometers verderop burgers onrecht wordt aangedaan. Ik ben er absoluut van overtuigd dat mijn beslissing de juiste is", aldus Gisdol.

Markus Gisdol was tussen 2019 en 2021 T1 bij Keulen, waar hij onder meer Rode Duivel Sebastiaan Bornauw onder zijn hoede had.