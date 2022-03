Ondanks verschil in stand leeft Antwerpse stadsderby niet minder: "Verwacht duel op en soms over het randje"

Zondag staat de Antwerpse stadsderby op het programma en ondanks het verschil in de stand staan de zenuwen nu al gespannen. Brian Priske heeft een ultimatum meegekregen en Beerschot moet iets doen om hun fans nog iets te geven.

“Bij Beerschot spelen ze met het mes op de keel, terwijl Antwerp iets recht te zetten heeft voor eigen volk. Wat we zondag zagen, was Antwerp onwaardig", zegt ex-Antwerp-speler Harald Pinxten in GvA. "Ik verwacht een duel op en soms over het randje, want de nervositeit zal enorm zijn."

Al kan het wel voor even weer de laatste derby zijn. "Een vroeg doelpunt tegen de wankele Beerschot-defensie kan bij Priske en zijn ­spelers de druk van de ketel halen. Voor de charme van de derby's zou het dan weer jammer zijn mocht Beerschot mede door Antwerp degraderen.”