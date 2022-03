Westerlo verstevigt zijn leidersplaats in 1B na winst tegen SK Deinze

1B werd dit weekend geopend door SK Deinze en Westerlo. Ondanks het vroege openingsdoelpunt had Westerlo het niet altijd onder de knie tegen SK Deinze. Toch gingen de drie punten mee naar Westerlo.

Amper drie minuten had leider Westerlo nodig om op voorsprong te komen tegen Deinze. Noel Soumah schoot de bezoekers al snel op 0-1. Een paar minuten later stond het al bijna 0-2, maar de bal kon ternauwernood nog van de lijn gekeerd worden.

Nadien kwam Deinze opzetten, maar de kopbal van Mertens ging juist over het doel van Westerlo. Doelpunten vielen er niet meer in de eerste helft.

Deinze ging voluit voor de aanval in de tweede helft en dit resulteerde in de gelijkmaker. Janssens haalde in de 64ste minuut uit en zo stonden de bordjes terug in evenwicht. Westerlo bleef niet bij de pakken zitten en De Cuyper bracht de 'Kemphanen' in de 77ste minuut terug op voorsprong.

Dezelfde De Cuyper bracht in het slot nog zijn ploeg in de problemen want in de 93ste minuut kreeg hij een rode kaart onder de neus geschoven na een zware tackle.