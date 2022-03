Volg straks live: Kan Standard de eer redden met winst in Waalse derby?

Straks om 18u30 nemen Charleroi en Standard het tegen elkaar op voor de Waalse derby.

Normaal gezien is Standard de eerste Waalse ploeg in het klassement, maar die verhoudingen liggen al even anders. De Rouches staan na een desastreus seizoen pas op de 14e plaats. Het behoud mag dan wel zeker zijn, dat was nooit de doelstelling voor het seizoen begon.

Tijdens de midweek werd er met het kleinste verschil gewonnen van rode lantaarn Beerschot. Een overwinning die nodig was voor Standard-coach Elsner die vorige week na een nieuwe verliespartij tekenen gaf van radeloosheid. Verlies tegen Charleroi in de Waalse derby zou weleens zijn laatste wedstrijd kunnen betekenen. Er valt voor Standard niet veel meer te winnen, behalve dan de eer van Wallonië.

Voor de thuisploeg is elk punt welkom om het behoud in de top 8 te verzekeren. Na het gelijkspel van Cercle gisteren, is het verschil met de 9e al 6 punten. Mits winst tegen Standard komt Charleroi op 3 punten van Anderlecht, al speelt Anderlecht zondagmiddag nog tegen KV Oostende.

De Carolo's zullen tegen Standard extra gemotiveerd zijn om te tonen dat zij nu de grootste en beste ploeg van Wallonië zijn. Jarenlang waren zij het kleine broertje, maar nu niet meer.

