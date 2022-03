Anderlecht wacht bang af voor topper tegen Antwerp: vervanger voor Hoedt is een probleem geworden

Bij Anderlecht hopen ze dat Zeno Debast de komende dagen voluit kan trainen. Anders wordt het behelpen tegen Antwerp. Wesley Hoedt is geschorst en Hannes Delcroix kende alweer een tegenslag.

Delcroix speelde maandag niet met de beloften tegen Genk, want hij had een reactie na zijn spierscheur. De verdediger komt dus zondag zeker niet in aanmerking voor de topper. De enige overgebleven logische vervanger voor Wesley Hoedt is dus Zeno Debast, die de voorbije weken ook sukkelde met een voetblessure. Daar zou vandaag meer duidelijkheid over moeten komen, maar ze gaan er alles aan doen om hem klaar te stomen. Al wil Kompany ook geen risico's nemen met jonge spelers.

Als Debast niet klaar geraakt zijn Killian Sardella en Marco Kana de overgebleven opties. Sardella wordt dan wel gezien als flankverdediger, maar werd opgeleid als centrale verdediger. Marco Kana is dan weer een verdedigende middenvelder, maar kan daar ook zijn streng trekken. Al heeft hij bijzonder weinig minuten bij het A-elftal dit seizoen op de teller staan.