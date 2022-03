Weinig minuten voor Kamal Sowah in Nederland: "Straks terug naar Brugge"

Kamal Sowah trok tijdens de wintermercato op huurbasis naar AZ Alkmaar, maar wil deze zomer absoluut terug naar Jan Breydel.

Nochtans vallen de speelkansen in Nederland nog meer tegen dan bij Club Brugge. De trainer van AZ gunt hem 23 procent van de speeltijd. Bij Club Brugge was dat 54 procent. Zeker na de komst van Buchanan en Skov Olsen lijkt Sowah een totaal overbodige speler geworden op Jan Breydel.

Zaakwaarnemer Peter Mills ziet voor zijn discipel nochtans geen andere oplossing. “Kamal hield van Brugge, net daarom is hij nú al gefocust op volgend seizoen”, zegt Mills in HLN. “Hij begint een beetje weer zichzelf te worden, want deze situatie, zijn statuut van bankzitter, heeft hem wakker geschud. Kamal is een sterke jongen, die al heel zijn leven vecht tegen twijfels.”

“Eén iets geldt voor hem veel meer dan voor andere spelers: als je zegt dat-ie iets niet kan, dan zou hij zijn nek breken om het tegendeel te bewijzen. Als je iets terugkrijgt dat ze van je hebben afgenomen, dan laat je dat alvast geen tweede keer afnemen. Met die ingesteldheid zal Kamal straks naar Brugge terugkeren. Klaar om ieders ongelijk te bewijzen.”