Schreuder laat zich uit over centrale verdediger Mata en uit beeld verdwenen youngster: "Zoveel opties op zijn positie"

Clinton Mata behoort al jarenlang bij de beste flankverdedigers van de Jupiler Pro League. Sinds de komst van Alfred Schreuder is de kilometervreter van Club Brugge omgevormd tot centrale verdediger.

Op zijn wekelijkse persbabbel gaf Alfred Schreuder aan dat in de filosofie van dit Club Brugge Mata beter tot zijn recht komt in de achterhoede. "Vanuit onze dominante speelstijl kies ik op de wingback liever voor offensiever ingestelde jongens, zoals Bucahanen en Skov Olsen. Hoger op het veld komen de kwaliteiten van Mata minder tot uiting. Hij is veel gevaarlijker als hij in die ruimte kan komen. Bovendien doet hij het ook gewoon goed als mandekker", aldus Schreuder.

Op de persconferentie werd ook gevraagd naar de situatie van Noah Mbamba. Het jonge talent kwam onder Philippe Clement regelmatig aan spelen toe, maar de voorbije maanden kijkt de jeugdinternational veelal toe vanuit de tribunes. "Natuurlijk is Noah, net als Cisse Sandra, een uitzonderlijk talent. Noah ontwikkelt zich ook goed op training, maar op zijn positie heb ik nu eenmaal zoveel opties. In dit stadium van de competitie is het belangrijk om niet al te veel meer te gaan wisselen", besluit Schreuder.