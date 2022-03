Mbokani heeft respect voor Gheysens, maar verwijt hem wel één ding: "Gebrek aan erkenning"

Paul Gheysens is een emotionele voorzitter. Als het niet gaat zoals hij wil, grijpt hij heel snel in. Zo is hij in het bedrijfsleven, zo is hij in de voetbalwereld. En als de puzzelstukjes niet meer vallen, mogen ze vertrekken. Vraag het maar aan Dieumerci Mbokani.

Mbokani kon bij Luciano D'Onofrio het spel hard spelen en pas heel laat een nieuw contract voor een volgend seizoen tekenen. Deze zomer ging die ballon ineens niet meer op en Paul Gheysens liet de aanvaller transfervrij vertrekken. Hij vond dat er geen progressie meer kon gemaakt worden met 'Dieu' in de spits. Mbokani heeft het daar nog steeds moeilijk mee. ''Bij Anderlecht kende ik meneer Roger Vanden Stock als voorzitter. Hij was een tweede vader voor mij. Dat gevoel had ik niet bij Paul Gheysens", zegt hij in HLN. "Hij is rechtlijniger. Zegt waar het op staat, ook in je gezicht. Dat is geen probleem. Hij heeft Antwerp groot gemaakt. Het enige wat ik hem verwijt, is zijn beste spelers te laat verkopen, waardoor ze gratis konden vertrekken. Dat gebeurde bij mij, en bij Lior Refaelov. Het voorstel dat wij kregen, lag niet in de lijn van wat we voor de club hadden gepresteerd. Dat gebrek aan erkenning was spijtig."





