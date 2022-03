AA Gent mogelijk scherprechter in play-offs: "In staat om het de andere ploegen moeilijk te maken"

Voor AA Gent zijn er geen excuses mogelijk. Er moet gewonnen worden tegen hekkensluiter Beerschot. Zeker als het nog de Champions play-offs wil halen.

“Gent moet winnen en zal tegen de laatste in de stand de bal opeisen en gevaar creëren. Het afdwingen van kansen zal voornamelijk gaan via Tissoudali. Ook wel via Hjulsager, maar in mindere mate, omdat hij die flitsen zo niet heeft”, zegt Frank Boeckx in De Zondag.

“Tijdens de Afrika Cup en vorige week tegen Zulte Waregem is gebleken dat Gent de snedige dribbels van Tissoudali miste om het verschil te maken. Ik denk dat hij tegen zijn ex-club gebrand zal zijn om een goeie prestatie te leveren en te bewijzen dat hij een goeie stap heeft gezet door bij Beerschot weg te gaan.”

Al is de vraag ook waar de Buffalo’s nog voor spelen. “Titelkandidaat is misschien overdreven, want Union en Club Brugge zijn al redelijk ver weg. Maar de kans is wel reëel dat Gent nog de Champions play-offs zal halen. Dan denk ik dat ze in staat zijn om het de andere ploegen daar moeilijk te maken, maar dat de achterstand om kampioen te spelen te groot is. Gent kan nog bij de eerste vier geraken, maar dan mag het zelf geen fouten meer maken.”