De scheidsrechters voor komend weekend zijn bekendgemaakt

De scheidsrechters voor derde laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zijn bekendgemaakt. Club Brugge-KRC Genk en KAA Gent-Anderlecht zijn de grootste affiches van dit weekend.

Lothar D’Hondt fluit de speeldag op gang met Union tegen KV Oostende. Jasper Vergoote is klaar voor KAS Eupen-KV Mechelen en Bert Put zal Seraing-OHL in goede banen leiden. Bram Van Driessche is de ref bij Charleroi-Cercle Brugge en Alexandre Boucaut sluit zaterdag af met fAntwerp-Zulte Waregem.

Nicolas Laforge moet de topper tussen Club Brugge en KRC Genk in goede banen leiden en Erik Lambrechts is verantwoordelijk voor KV Kortrijk-Standard. Jonathan Lardot is de scheidrechter bij KAA Gent Anderlecht. Tot slot zal Wesli De Cremer met STVV-Beerschot het weekend afsluiten.