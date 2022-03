Geschorste Vanzeir kan ritme opdoen bij... Rode Duivels: "Dante kan er veel plezier uit halen"

In de Belgische competitie heeft Dante Vanzeir drie van zijn vijf speeldagen schorsing achter de rug. Roberto Martinez liet eerder deze week weten dat de Limburger wellicht tot de selectie zal behoren voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso.

"Dat zou een hart onder de riem zijn", vertelt vader Michel in HLN. "Het zal hem goed doen en motiveren om sterker terug te komen. Reken maar dat hij gebrand zal zijn om met de voeten te antwoorden."

Bij Union hebben ze de voorbije weken van de nood een deugd gemaakt om Dante Vanzeir een individueel programma voor te schotelen. Al kreeg hij eerst een weekje relatieve rust om de knieproblemen op te lossen. "Behalve het onderhouden van de basisconditie hebben we gewerkt op zijn sterke punten, zoals sprinttraining of het afwerken op doel", aldus Thibaut Meyer, de physical coach van Union.

"De intensiteit, stress en duels in competitie met fans in het stadion kan je niet zomaar nabootsen, maar fysiek is er geen probleem. Dante kan veel plezier halen uit het feit dat hij bij de nationale ploeg, zeker als hij ook effectief speelminuten krijgt", besluit Meyer.