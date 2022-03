Laurens De Bock is einde contract bij Leeds: "Soms moet je koesteren wat je hebt"

Laurens De Bock tekende in 2018 een contract bij Leeds United, maar werd hoofdzakelijk uitgeleend.

KV Oostende, Sunderland, ADO Den Haag en sinds 2020 in Zulte Waregem. Leeds leende Laurens De Bock de voorbije vier jaar telkens uit.

Het seizoen zit er bijna op, net als het contract van De Bock bij Leeds in juni van dit jaar afloopt. Er is dus werk aan de winkel. Speelt hij volgend seizoen nog aan de Gaverbeek?

“Goh. Dat valt nog af te wachten”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Het belangrijkste is om eerst dit seizoen op een goede manier af te sluiten en dan zien we wel. Maar het is wel een feit dat ik hier na een turbulente periode de afgelopen twee jaar opnieuw wat standvastigheid gevonden heb.”

En dus staat de deur voor Essevee zeker op een kiertje. “En soms moet je ook wel koesteren wat je hebt. Maar ik focus me eerst en vooral op het einde van dit seizoen.”