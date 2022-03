Vanderhaeghe kritisch richting zijn spelers: "Dan zie je dat ze die discipline niet kunnen vasthouden"

Je moet toch wel respect voor Yves Vanderhaeghe hebben. In korte tijd heeft hij hen toch in - min of meer - veilige wateren geloodst. Volgende week winnen of gelijkspelen tegen Seraing en 1A is ook volgend seizoen een feit. Maar hij haalde toch weer een werkpunt aan na het gelijkspel tegen Union.

Vanderhaeghe kon tevreden zijn over de eerste helft. Oostende voetbalde goed mee met Union en kwam ook op voorsprong. "De organisatie was goed en we hadden nog wel wat kansjes. Maar de tweede helft was het helemaal anders. We waren onder de indruk van Union en liepen achteruit. Dat noem ik een gebrek aan discipline." Dat behoefde wel wat meer uitleg. "Dit Oostende heeft niet de discipline om die organisatie een hele wedstrijd aan te houden. STVV kwam hier winnen dankzij hun goeie organisatie. Iedereen moet z'n taken blijven uitoefenen en ik zag onze spitsen bijvoorbeeld te weinig in blok spelen. Als wij ietsje kordater waren in ons game plan, zat er misschien meer in.” Maar op basis van die tweede helft verdiende Union wel meer. "We zijn inderdaad een paar keer ontsnapt. Al hadden wij op de counter net daarvoor de 0-2 kunnen scoren en dan was het boeken toe geweest. Maar Union heeft hier zeker verdiend een punt gepakt hé."