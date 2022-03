Steven Fortes van KV Oostende keert vroegtijdig terug naar moederclub Lens

Steven Fortes heeft tegen Club Brugge zijn laatste wedstrijd voor KV Oostende gespeeld. De verdediger is out tot het einde van het seizoen en keert terug naar zijn moederclub Lens in Frankrijk om te revalideren.

Fortes liep een scheur op in de kruisbanden en is niet meer inzetbaar voor de Kustboys dit seizoen. Zo meldt KVO op haar twitterpagina. De Kaapverdische/Franse verdediger zal in Frankrijk verder revalideren. Zo zit het huurcontract van Fortes er meteen op. Hij speelde 17 wedstrijden dit seizoen in de Jupiler Pro League. Slecht nieuws voor Steven Fortes: hij liep een scheur op in de kruisbanden en daardoor zit zijn seizoen er ook meteen op. Hij keert terug naar zijn moederclub Lens om daar verder te revalideren.



Veel beterschap Steven! pic.twitter.com/v3XSZcdlE9 — KV Oostende (@kvoostende) March 21, 2022