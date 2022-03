Burenstrijd tot het einde voor plek in Europe Play-offs? "Schande als Genk het niet haalt"

Wie dit voor het seizoen voorspeld had, was voor gek verklaard: Genk en STVV strijden voor het laatste plaatsje in de Europe Play-offs. Een echte burenstrijd, waar ook Cercle Brugge nog een woordje in te zeggen heeft.

Maar wie haalt het? "Ik had nooit verwacht dat Genk niet zou meestrijden voor de vierde plaats", aldus Thomas Chatelle in HBvL. "Het zou dus een schande zijn, als die ploeg zelfs play-off 2 niet haalt. Wat mij ook stoort, is dat de eigen Belgische jeugd nog te weinig speelkansen krijgt.” Volgens Jacky Mathijssen haalt Genk het. "Net als de drie kandidaten voor play-off 1 halen ook Genk en STVV zes op zes. De Kanaries hebben dus twee monsterscores nodig. Ik vind het wel knap dat Sint-Truiden Genk tot het einde het vuur aan de schenen blijft leggen."