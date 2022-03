Quadrans, het kantoor dat de deal tussen Antwerp en Overmars faciliteerde: "We hebben het hier over wereldtop als sportief directeur!"

Hoe is Marc Overmars nu precies bij Antwerp terechtgekomen? Een evidente stap lijkt dat niet, zeker niet na al wat gebeurde. Wel, het was het Belgische consultancy kantoor Quadrans Football Management, dat de twee partijen bij elkaar bracht.

De eerste contacten dateren al van weken geleden. Daarna ging het snel. Paul Gheysens had duidelijk interesse, want als sportief directeur heeft Marc Overmars uiteraard wel een heel goeie reputatie. "De eerste contacten zijn inderdaad enkele weken geleden gelegd", aldus Sofyane Benkheil, directielid bij Quadrans.

Daarna volgde snel een persoonlijk gesprek tussen de familie Gheysens en Overmars. Ze hebben urenlang gesproken. Een gesprek waarin alles aan bod kwam. Er is daarna nog een goeie week onderhandeld en na twee weken was alles rond. Waarom dit dan niet vroeger werd aangekondigd? Daarover gingen we te rade bij Jesse De Preter, die optrad als advocaat voor de Antwerpse club: "Ik kan er geen details over geven, er moest een regeling met Ajax getroffen worden. Overmars is daar uit eigen beweging opgestapt en dat moest blijkbaar allemaal nog uitgeklaard worden. Ik heb daarover uitgebreid contact gehad met de raadsman van Overmars."

Over zijn sportief beleid zal niemand zich druk maken. Iedereen weet dat hij een topper is. "Wereldtop zelfs!", knikt Benkheil. Maar zijn grensoverschrijdend gedrag, dat hem noopte om op te stappen bij Ajax gaat natuurlijk pagina's breed uitgesmeerd worden. Ook dat werd met Gheysens doorgepraat. Blijkbaar was de club voldoende gerustgesteld nadat ze het verhaal overal gecheckt hadden en de details vernomen hadden.

"Het is niet aan mij om hierover uitspraken te doen, maar de club heeft hierover duidelijke contractuele afspraken gemaakt met dhr. Overmars, zoals ze zelf toelichtten tijdens de persconferentie. Deze mensen zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan", aldus De Preter.

Dit zal niet de laatste aanwerving zijn

Benkheil wil het ook hebben over de sportieve waarde die Overmars kan betekenen voor Antwerp. "We spreken hier over een man die voor een half miljard aan spelers heeft verkocht bij Ajax! Hij gaat zich ook niet enkel bezighouden met kopen en verkopen van spelers, maar gaat heel de club sportief onder handen nemen. Ook het scoutingsapparaat zal veranderd worden en je mag er zeker van zijn dat het niet de laatste aanwerving zal worden. Hij gaat de club helpen transformeren. Hiermee zetten ze een enorme stap vooruit. En uiteraard zal je voor- en tegenstanders hebben. Maar hij heeft de 'buy in expertise' en knowhow van de absolute wereldtop."

Paul Gheysens lijkt heel goed te weten wat hij in huis haalt: veel negatieve pers, maar ook een unieke kans in zijn ogen. Een man als Overmars is in normale omstandigheden niet naar België te halen. En dus maakt hij zich geen zorgen over al de rest. "Tijdens het onderhandelingsproces bleek duidelijk dat Overmars niet gewoon sportief inzicht heeft maar ook over onderhandelingstalent beschikt. Dat is een sluwe boerenzoon. Je voelt gewoon dat hij die onderhandelingstactieken in zich heeft. Hij heeft de goeie reflexen om internationaal iets te betekenen", besluit Benkheil.