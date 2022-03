Uitgegroeid tot één van de meest opwindende spelers van de JPL: "Ik stond versteld van het vertrouwen dat de club in mij had"

Rabbi Matondo is bij Cercle Brugge een sensatie in de Jupiler Pro League geworden. Razendsnel, dribbelvaardig en ook nog goed voor negen goals intussen. De 21-jarige winger is de Vereniging immens dankbaar voor het geloof dat ze in hem hadden.

"Ik stond versteld van het vertrouwen dat Cercle in mij toonde, omdat andere teams misschien naar me keken en dachten: 'Ehm... hij is geblesseerd en heeft daarvoor niet de beste seizoenen gehad, dus het kan een risico zijn om hem te halen", zegt hij in The Guardian. "Maar de sportief directeur (Carlos Avina) hier was perfect voor mij. Bij mijn keuze speelde hij een grote factor. Hij duwde door om het te verwezenlijken en uiteindelijk bleek het de perfecte stap."

Intussen is hij weer in beeld bij de nationale ploeg van Wales. "Het missen van het EK en mijn blessures vielen me zwaar. Daarom vond ik het heel belangrijk toen Cercle benaderde, dat ze geloof in mij toonden en me die motivatie gaven om te vlammen tijdens het seizoen. Wanneer ik mijn kans krijg en fit blijf dan kan ik presteren."