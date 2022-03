"Odoi kan in één klap een held van het Ghanese volk worden!"

Denis Odoi is op zijn 33ste international van Ghana geworden. Een debuut waar hij lang heeft naar uitgekeken. Ghanees legende en ex-Anderlecht-speler Nii Lamptey ziet dat het nog een succesverhaal kan worden.

"Het gebeurt niet vaak dat iemand van zijn leeftijd pas zijn eerste selectie haalt. Maar age is just a number, my friend. Als hij goed presteert, zie ik het probleem niet. Dan kan hij nog enkele jaren voor Ghana spelen. Tot zijn 36de of zo", zegt Lamptey in HLN.

Lamptey ziet hem nog speelkansen krijgen als rechtsachter. In de dubbele confrontatie egen Nigeria... Als ze die match winnen, plaatst Ghana zich voor het WK. ''Dit is als België tegen Nederland. Een derby op het scherpst van de snee. En dan nog met een WK-ticket als inzet", legt Lamptey uit. ''Daarom is Odoi een éxtra speciaal verhaal. Als hij debuteert tegen Nigeria, het goed doet én we plaatsen ons voor het WK, dan is hij in één klap een held voor het Ghanese volk. Vergeet niet dat voetbal hier de belangrijkste sport is, hé. Hij kan meteen naam maken. Dit kan een uniek moment worden voor hem - ik hoop dat het zover komt.