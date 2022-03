Tissoudali behoedt Marokko van slechte uitgangspositie, alles wordt beslist in terugwedstrijd

DR Congo begon sterk aan de partij en kwam nog in het eerste kwartier op voorsprong, via Yoane Wissa. Marokko voerde stelselmatig de druk op en kreeg vroeg in de tweede helft een strafschop, na hands. Ryan Mmaee (ex-Standard) knalde de unieke mogelijkheid laconiek en huizenhoog over.

Twintig minuten voor tijd viel Tarik Tissoudali in bij Marokko, een ingreep die nauwelijks vijf minuten later goed uitpakte. Een lange bal werd gedevieerd tot bij de AA Gent-spits, die schitterend afrondde.

In de slotfase werd Congolees Muzinga nog uitgesloten, Théo Bongonda maakte dan weer zijn debuut voor Congo in een officiële wedstrijd en kiest zo dus definitief voor Congo. Komende dinsdag staat de terugwedstrijd in Marokko op het programma. De winnaar mag zich opmaken voor het WK in Qatar.

First match is DR Congo vs Morocco



5-3-2 for šŸ‡²šŸ‡¦. Coach Vahid said in a pre-match press conference "we have to score away from home"



DRC line-up in a 4-4-2/4-2-4. šŸ‡¦šŸ‡· coach Hector Cuper (former Egypt) has been criticised for his defensive approach



