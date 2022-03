Eddy Snelders moet niet lang nadenken over grootste teleurstellingen bij Rode Duivels

Het werd een teleurstellende partij voor de Rode Duivels in Ierland, zo oordeelt analist Eddy Snelders.

Voor Eddy Snelders waren er maar weinig Rode Duivels die hun kans echt gegrepen hebben in de vriendschappelijke partij tegen Ierland.

"Het had soms wat weg van de Processie van Echternach", zei de analist bij Sporza. Hij aarzelt dan ook niet als hij meteen één naam moet noemen.

"Vooral Youri Tielemans. Dat is toch een figuur waar we leiderschap van verwachten, iemand die een match kan sturen. Alleen was hij opvallend afwezig. Na een paar goeie matchen bij Leicester durven we nogal snel vervallen in euforie en superlatieven, maar die moesten we tegen Ierland niet bovenhalen."

Maar er volgen ook nog twee andere namen. "Ook Saelemaekers en De Ketelaere hebben me ontgoocheld. Die laatste had te weinig offensieve inbreng. En Saelemaekers stelde vooral defensief teleur - bijna alle gevaar kwam langs die kant."