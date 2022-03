Manchester United stuurt scouts naar Lotto Park en denkt aan zomerse transfer

Het is uiteraard niet verwonderlijk dat Europese topclubs Sergio Gomez in de gaten houden. De linksback van Anderlecht kan schitterende statistieken voorleggen bij club en land. Manchester United houdt hem nu steeds nauwer in het oog.

De Engelse topclub heeft al een paar scouts gestuurd en gaat dat de komende weken blijven doen. Gomez maakte afgelopen weekend nog indruk bij de Spaanse beloften met een heerlijk doelpunt. Daar mag hij wel hoger spelen dan bij paars-wit. De kans dat het verblijf van Gomez bij Anderlecht tot één jaar beperkt blijft, is vrij groot. Anderlecht kan een eventueel monsterbod moeilijk afslagen en Gomez zelf beoogt nog altijd de top. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is momenteel 9 miljoen euro, maar daar zal Anderlecht absoluut geen genoegen mee nemen.