Tahith Chong met mes op de keel overvallen in eigen huis

In Manchester is Tahith Chong, ex-speler van Club Brugge, overvallen en met een mes op de keel bedreigd.

De overval gebeurde gisteravond. Drie gemaskerde mannen plaatsten Tahith Chong een mes op de keel en vroegen hem geld en kledij te overhandigen.

De ex-speler van Club Brugge hield geen verwondingen over aan de overval, maar was wel erg onder de indruk van wat gebeurde.

“Het was een verschrikkelijke nacht voor Tahith”, vertelt zijn entourage aan The Sun. “Het leek wel een professionele bende die zulke overvallen vaker pleegt. Er is ongetwijfeld een link naar de overval van Paul Pogba.”

Het is niet de eerste overval en inbraak bij voetballers in Manchester. Sinds de jaarwisseling kregen verschillende spelers ongewenst bezoek. Volgens de politie gaan inbrekers af op wat ze van luxeproducten zien op sociale media van voetballers.