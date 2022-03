Weinig conclusies te trekken na duel in Ierland: "Enkele jongens die niet in aanmerking komen voor WK"

Van het 2-2-gelijkspel tegen Ierland moet eigenlijk weinig onthouden worden. Het WK is uiteindelijk pas in november.

Een goede oefening, met nog betere besluiten die eruit te onthouden zijn. Zo ziet analist Eddy Snelders de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ierland.

Er waren zeker enkele positieve uitschieters. "Zo was Dendoncker goed voor de rust. Ook Vanaken was in de eerste 45 minuten bij momenten aanwezig. En Batshuayi was niet goéd, maar wel efficiënt. Dat houdt de bondscoach toch in het achterhoofd voor tijdens een groot toernooi", vertelt Snelders aan Sporza.

Verder moeten er weinig conclusies getrokken worden. "November is nog ver weg. Bovendien zijn er nu enkele jongens mee die eigenlijk niet echt in aanmerking komen voor het WK. En spelers die normaal op de bank zitten, gaan na deze prestatie de volgende keer niet zeggen: ik verdien te spelen. Dat is dan toch een klein voordeel. Want met de sterkhouders erbij, win je deze match normaal met 0-3 of 0-4."