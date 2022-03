Moet Malinwa op zoek naar een nieuwe coach? "Ik heb Vrancken zelf genoemd bij Utrecht"

Wouter Vrancken lijkt aan zijn laatste weken bezig als coach van KV Mechelen. Met Aad de Mos heeft de coach zelfs een officieuze zaakwaarnemer.

Aad de Mos is een fan van Wouter Vrancken. “KV Mechelen heeft met hem een trainer die buiten categorie is”, steekt de voormalige succescoach van Malinwa zijn lof niet onder stoelen of banken in Het Nieuwsblad. “Hij slaagt er telkens in om het maximale uit de groep te halen.”

“Vrancken is dan ook klaar voor de stap naar het buitenland,” besluit de Nederlander. “Volgens mij is hij uiterst geschikt voor de Nederlandse Eredivisie. Ik heb zijn naam overigens genoemd bij FC Utrecht. De Domstedelingen zijn op zoek naar een trainer voor volgend seizoen.”