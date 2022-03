🎥 Gomez spreekt over toekomst na alweer een beauty bij Spaanse beloften: "Barcelona? Dat zou ik zeker niet erg vinden"

Sergio Gomez heeft van de internationale break nog maar eens gebruik gemaakt om zijn kwaliteiten in de verf te zetten bij de Spaanse beloften. In een meer aanvallende rol scoorde hij alweer een beauty.

Gomez plaatste zich met Spanje voor het EK beloften en was in de kwalificatiecampagne goed voor zes goals en vijf assists. “Als je kan scoren en het team helpen… Dat is het belangrijkste”, zei hij achteraf. “Ik ben dus heel blij. We hebben veel op zulke vrije trappen geoefend op het einde van de training en gelukkig was het vandaag raak. Goed voor de 1-2 die ons vertrouwen gaf. De overwinning was uiteindelijk wel verdiend.”

"Sergio Gomez has lost his mojo after the winter break"



Yeah, don't think so... Scored two absolute beauties in his last two matches with Spain's U21 (yesterday & last Friday)



āš½šŸ”„šŸ”„

#RSCA pic.twitter.com/coWoo1xnX0 — Phil Finch (@PhilFinch91) March 30, 2022

Gomez sprak ook over zijn toekomst, die mogelijk volgend seizoen al niet meer bij Anderlecht ligt. “Ik ben gefocust op de laatste maanden van het seizoen. Ik focus me op het nationale team, op de club en probeer mijn kansen te pakken. Of ik terug zou willen keren naar FC Barcelona? Je weet wat de toekomst zal brengen, maar het zou niet erg zijn om terug te gaan naar wat acht jaar lang mijn thuis was. Ze hebben me als speler en als persoon enorm geholpen. Ik ben de club dan ook heel dankbaar.”