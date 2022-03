Ook ex-verdediger keek met pijn in het hart naar degradatie Beerschot: "Ik was rotsvast overtuigd dat de club niet kon zakken"

De laatste twee matchen van het seizoen zijn eigenlijk veredelde oefenwedstrijden voor Beerschot. De club is al zeker van degradatie. Pijnlijk, ook voor Dario Van den Buijs, die begin dit seizoen nog voor op het Kiel speelde.

Van den Buijs vertrok toen duidelijk werd dat hij niet veel zou spelen. Maar hij is al sinds kindsbeen fan van de club en het mislukte seizoen doet hem pijn. "Dat had ik in het begin van het ­seizoen niet zien aankomen. Met Ramiro Vaca en Lawrence ­Shankland hadden ze op het ­moment dat ik vertrok nog twee potentiële toppers aan­getrokken. Net als de rest van de spelersgroep was ook ik er rotsvast van overtuigd dat deze ploeg nooit kon zakken", vertelt hij in GvA.

"Ik heb dit seizoen ­elke wedstrijd van Beerschot ­gezien. Op een of ­andere manier wilde het ­gewoon niet lukken. Hopelijk kan de club hier uit leren en ­volgend seizoen meteen weer naar 1A promoveren. Mijn band met Beerschot is hoe dan ook voor eeuwig. Ik hoor nog steeds heel veel mensen van de club en blijf ze als supporter op de voet volgen.”