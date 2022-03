KV Oostende heeft er weer een zusterclub bij, familie breidt uit naar zeven

Het netwerk van de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group, de eigenaars van KV Oostende, is nog wat groter geworden. Nu hebben ze ook in Duitsland een club gevonden waar ze gaan in investeren.

Een groep investeerders rond PMG heeft zich voor iets minder dan tien procent ingekocht in de Duitse derdeklasser FC Kaiserslautern, weet Het Nieuwsblad. Na Barnsley FC, FC Den Bosch, AS Nancy Lorraine, Esbjerg FB, FC Thun en Oostende heeft Pacific Media Group nu dus een belang in zeven clubs. Het netwerk gebruiken ze om spelers makkelijk van de ene naar de andere club te transfereren. KV Oostende stuurde eerder al spelers als Sieben Dewaele, Andrew Jung, Mickael Biron en Thomas Basila naar Nancy. Kenny Rocha Santos kwam over vanuit Frankrijk.