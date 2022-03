Seraing-speler maakt debuut bij Franse beloften: "Deed deugd om even van omgeving te veranderen"

Seraing-speler Guillaume Dietsch heeft er een geslaagde interlandbreak opzitten. De jonge Fransman mocht voor het eerst tussen de palen staan bij de beloften van Frankrijk voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Faeröer Eilanden.

Na de blessure van Leeds United-doelman Illan Meslier kreeg de jonge keeper van Seraing de kans om zich te tonen met de U21 van Frankrijk. Tegen de Faeröer Eilanden maakte Dietsch zijn debuut tussen de palen. Voor zijn vuurdoop bij de beloften van Frankrijk kon Dietsch de nul houden, Frankrijk won met 2-0.

"Van omgeving veranderen doet deugd. Het zorgt ervoor dat ik mijn dagelijkse routine in Seraing kan verlaten. Het feit dat ik op andere velden met andere spelers en onder een andere staf train, laadt mijn batterijen weer op voor de laatste rechte lijn in de Belgische competitie" vertelde de gehuurde doelman van Metz tijdens de persconferentie.

Seraing gaat zaterdag op bezoek bij KV Oostende en is verplicht om te winnen wil het de voorlaatste plaats verlaten en zich rechtstreeks van behoud te verzekeren. "We moeten voor het uiterste gaan zodat we achteraf onszelf niets kunnen verwijten. Na onze 4 op 6 tegen Standard en OH Leuven moeten we doorgaan op ons élan van voor de interlandbreak en sterk blijven achterin", concludeert Dietsch.