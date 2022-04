BeNe Liga van tafel, dus wordt strijd tegen degradatie bijzonder lastig: "Daar is ook voor gestemd" en "Geen ruimte voor 18 clubs"

De BeNe Liga is van tafel en dus is de vraag wat er nu gaat gebeuren met de Belgische competitie de komende jaren.

Normaal gezien is het seizoen 2022-2023 het laatste seizoen met achttien ploegen in de Jupiler Pro League en ging men daarna naar zestien teams gaan opnieuw.

Maar de kleine clubs wilden dat vermijden - daarom dat zelfs de BeNe Liga ook voor hen een optie werd om de grote clubs te paaien.

Zestien teams

De BeNe Liga is nu echter van tafel en dus komt ook de competitiehervorming opnieuw dichterbij: "Er is ook gestemd voor een terugkeer naar zestien ploegen", aldus Ivan De Witte bij Sporza.

"En persoonlijk ben ik ook overtuigd dat er economisch in ons land - met 11 miljoen inwoners - geen ruimte is voor 18 clubs in de hoogste afdeling. Dat is vernietigend voor het Belgische voetbal."