Nederlandse jongeling mogelijk langer in België? 'Moederclub geeft hem op'

In principe moet hij deze zomer terugkeren naar zijn moederclub, maar daar zouden ze niet meer op hem rekenen. En dus ligt alles opnieuw open.

Eén van de versterkingen die KV Oostende deze winter binnenhaalde is Osaze Urhoghide. Hij wordt geleend van Celtic tot het einde van het seizoen.

Als het aan hem ligt dan blijft hij nog wat langer in Oostende, want de 21-jarige verdediger voelt zich prima in zijn sas bij De Kustboys.

Aankoopoptie

Nu zou ook moederclub Celtic Glasgow volgens Football Insider geen interesse hebben om hem deze zomer te laten terugkeren.

Oostende heeft een aankoopoptie bedongen en dus de eerste keuze. Zij hebben nu de touwtjes nog wat steviger in handen.