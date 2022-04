Hall of Fame? Kompany is er niet mee bezig: "Ik heb daar een standbeeld staan dat ik nog niet bezocht heb"

Vincent Kompany is genommineerd om in de Hall of Fame van de Premier League opgenomen te worden. Een hele eer, waar hij echter niet van wakker ligt... voorlopig.

Kompany zijn naam staat tussen de grootsten die ooit in de Premier League gespeeld hebben. "(lacht) Ja, maar ik heb geen tijd om over die dingen na te denken. Ik heb ook een standbeeld staan in Manchester en ik heb zelfs nog niet de tijd gehad om het te gaan bezoeken. Ik heb nog maar weinig tijd gehad om terug te kijken op mijn carrière. Die tijd zal wel nog komen dat ik die gloriemomenten eens kan herbekijken." Zo is er ook de 'Legends game' voor Olivier Deschacht bij Zulte Waregem, twee dagen voor de bekerfinale, waar Kompany niet zal zijn. "Oli verdient dat. Maar er zijn ook nog de afscheidsmatchen van David Silva, van Sergio Agüero... Ik weet zelfs niet of ik fit genoeg zou zijn op dit moment om een match te spelen. Misschien selecteren ze beter iemand anders."