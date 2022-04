Amerikaans voetbalicoon aangehouden op verdenking van kindermishandeling en dronken rijden

Hope Solo, 202-voudig Amerikaans international, is door de politie aangehouden toen ze op een parkeerplaats met draaiende motor stond. Achterin de wagen haar twee kinderen. Ze zou onder invloed van alcohol geweest zijn.

Volgens The New York Times is ze intussen alweer vrijgelaten, maar op 28 juni moet ze voor de rechter verschijnen voor rijden onder invloed, het beledigen van een agent en kindermishandeling. Volgens een getuige stond Solo daar een uur stil, niet in staat om weg te rijden. Een bloedtest bracht aan het licht dat ze alcohol had gedronken.

Solo reageerde intussen op haar sociale media. Ze zegt zich niet te kunnen verantwoorden, maar wel dat de zaak minder ernstig is dan de aanklacht doet uitschijnen.