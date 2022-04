Martinez ziet land dat "de verrassing" kan worden in groep en pleit weer voor reglementsverandering

Roberto Martinez vindt dat de Rode Duivels geen makkelijke groep geloot hebben in Doha. De bondscoach weet dat het oppassen wordt voor landen als Canada en Marokko.

“Denken dat België en Kroatië zomaar zullen doorstoten is een foute gedachte. Bij Marokko loopt er heel wat talent rond. Bovendien zijn er enkele linken met het Belgisch voetbal, wat het extra interessant maakt. Kroatië heeft de ervaring en de knowhow van een groot toernooi. Velen onder hen hebben in 2018 de finale bereikt. En dan is er nog Canada. Dat land kan wel eens de verrassing worden", aldus Martinez bij HLN.

"Ze hebben niets te verliezen. Een beetje vergelijkbaar met Panama op het WK 2018. Toen hadden we het allerminst onder de markt en hadden we het 60 minuten lastig. Deze drie confrontaties zullen ons klaarstomen voor de rest van het toernooi."

Verder pleitte Martinez opnieuw voor meer spelers in de selectie te mogen opnemen. "Wij als coaches hebben ten zeerste aanbevolen om 23 spelers op het wedstrijdblad en dus op de bank toe te laten, en liever nog naar selecties van 26 over te gaan. Tijdens Euro 2021 heb ik zelf ondervonden hoe moeilijk het is om een aantal van je 23 spelers niet op de bank te mogen plaatsen, Argentinië had op de Copa America hetzelfde probleem.”