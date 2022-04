Spanje of Duitsland in achtste finale, Brazilië in kwart: "Een moeilijker pad is er niet"

Ze gaan top moeten zijn om in de halve finales te geraken op het WK in Qatar, onze Rode Duivels. De kwalificatiegroep is al niet te onderschatten, maar daarna wordt het pas echt menens.

In de achtste finale speelt België, als het de groep doorkomt, tegen de nummer één of twee van Groep E. Dat zou dus een confrontatie met Spanje of Duitsland kunnen worden. Daarna wacht mogelijk Brazilië in de kwartfinale. "Je kunt je bijna geen moeilijker pad richting de halve finale voorstellen", aldus bondscoach Roberto Martinez.

Met Groep F kreeg Martinez wel wat hij wou: laat aan het toernooi beginnen. Maar de tabel oogt wel heel zwaar daarna. "Dat is het nadeel van die zware onderste tabelhelft. De eerste vier groepen ogen lichter. Maar als we succes willen halen op het WK, moeten we het opnemen tegen die grootmachten."