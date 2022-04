Xavier Mercier en Mandela Keita na de thuisnederlaag tegen Antwerp: "Beeld van ons seizoen, gebrek aan efficiëntie"

Na de verloren wedstrijd voor eigen publiek tegen Antwerp waren de frustraties aanwezig bij Oud-Heverlee Leuven. Sterk spelen, maar niet winnen. Dat is het verhaal van het ganse seizoen van de Leuvenaars, klonk het na afloop bij Xavier Mercier en Mandela Keita.

Kapitein Xavier Mercier was na afloop zeer gefrustreerd. "Het is klote. Het is de zoveelste keer dit seizoen. We spelen goed en creëren kansen, maar er is een gebrek aan efficiëntie. Zij hebben twee kansen gehad. Het doelpunt was niet eens een kans. Het is frustrerend. We hebben dit seizoen beter gespeeld dan het vorige op vlak van voetbal, maar we zijn toen een stuk efficiënter geweest. En voetbal draait om efficiëntie, zowel op aanvallend als verdedigend vlak en dat is ons niet gelukt", besluit Mercier.

Oud-Heverlee Leuven heeft te vaak punten laten liggen doorheen het seizoen. "Op sommige momenten van het seizoen hebben we kansen gemist. Vooraal tegen de ploegen bovenaan het klassement en dat is zuur achteraf. We zullen na de laatste wedstrijd (volgende week tegen Gent) een analyse maken van het afgelopen seizoen", vertelt een teleurgestelde Mercier.

Ook de 19-jarige Keita is gefrustreerd na afloop. "Als je naar de wedstrijd kijkt hebben we 80% tot 90% van de match gedomineerd. Jammer dat de kansen niet binnen gaan. We zijn zeer ontgoocheld, zij hebben maar één kans gehad op corner en daaruit scoren ze. Het ontbrak ons aan het tikkeltje geluk vandaag en over heel het seizoen gezien", zegt Keita.

Volgende week wacht nog een laatste wedstrijd tegen Gent. "We gaan naar daar met dezelfde mentaliteit als vandaaag. We gaan vol voor de overwinning om het seizoen op een positieve noot af te sluiten", vertelt Keita.