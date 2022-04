Degryse ziet Anderlecht sowieso in Champions' Play-offs: "Dit wil ik elke week zien"

Anderlecht moet zondag in Kortrijk nog een laatste klip omzeilen en het zit in de Champions' Play-offs. Analist Marc Degryse ziet dat niet meer mislopen.

Degryse was onder de indruk van het spel tegen Charleroi. "Ik verwacht niet dat Anderlecht dit nog uit handen geeft. Zij gaan geen steek laten vallen in Kortrijk. Een ploeg die zes op 36 heeft gehaald. Anderlecht presenteerde zich goed tegen Charleroi. Vooral de manier waarop ze de wedstrijd aanpakten, beviel me", zegt hij in HLN.

"Energiek, een goede ingesteldheid en er werd goed druk gezet naar voren. De hele ploeg deed mee. Ze konden me bekoren. Dit was het Anderlecht dat ik elke week wil zien. Nu moeten ze proberen de volgende stap te zetten: Europees voetbal."